AKOM'dan açıklama: İstanbul'a yaz havası geliyor

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hafta boyunca sıcaklıkların artarak yaz günlerinin yaşanmaya başlayacağı, sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, Trakya kesimlerinde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rapora göre, Afyonkarahisar, Denizli, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu, Kastamonu, Ordu, Samsun, Tokat, Erzurum, Kars ve Van'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR ARTACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre ise, İstanbul'da sıcaklıkları hafta boyunca artarak bol güneşli yaz günleri yaşanmaya başlayacak.

AKOM'a göre, sıcaklıkların hafta sonuna kadar yer yer 30 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

AKOM'dan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul'damaryıs ayı başlarından bu yana bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların bu hafta boyunca artarak bol güneşli yaz günlerinin yaşanmaya başlayacağı, sıcaklıkların hafta sonuna kadar yer yer 30°C'nin üzerine yükseleceği tahmin ediliyor."