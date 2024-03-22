AKOM'dan açıklama: İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

AKOM'dan yapılan hava tahminine göre, İstanbul'da hafta sonu az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.

Ülke genelinde yağışlı ve soğuk bir hava hakim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Mart hava durumu raporunda, 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Uyarıya göre yağışların, Kocaeli, Afyonkarahisar, Denizli, Ankara, Eskişehir, Konya, Sivas, Bolu, Karabük, Amasya, Tokat, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya ve Van'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Adana, Hatay, Mersin, İstanbul, Diyarbakır, Antep, Siirt ve Urfa'da ise sağanak bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hafta sonu yağışlar yerini az bulutlu bir havaya bırakacak.

Yağışlı geçen haftanın ardından İstanbul'da hafta sonu, az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. AKOM'a göre, kentte hafta sonu 10-13 derece aralığında seyreden hava sıcaklarının gece 3-5 derece aralığına düşmesi bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul'da hafta sonu az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Gün içerisinde 10-13 derece aralığında seyreden sıcaklıkların gece saatlerinde 3-5 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor."