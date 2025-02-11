AKOM'dan açıklama: İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), çarşamba günü için kentte kuvvetli kar yağışı yaşanacak.

AKOM’un değerlendirmelerine göre, kar yağışı çarşamba sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası’nın batı ilçelerinde (Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca) başlayacak. Öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası’nın doğu ilçelerinde (Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla) yoğun kar geçişleri yaşanacak.

Yetkililer, yağış anında ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

SİBİRYA SOĞUKLARI ETKİLİ OLARAK

Meteoroloji uzmanlarına göre, İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının 3 ila 6°C arasında değişmesi ve gece saatlerinde don ile buzlanma riskinin artması bekleniyor.

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) verilerine göre, hava sıcaklıklarının şubat ayı ortalamasının 3 ila 6°C altında seyredeceği tahmin ediliyor.

AKOM, vatandaşları özellikle buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça özel araç kullanımından kaçınılması ve toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiğini belirtti.