AKOM'dan bir açıklama daha: İstanbul için fırtına, sağanak ve kar yağışı uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 9-14 Ocak tarihleri arasındaki hava durumu ile ilgili uyarılarda bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde bu akşam etkisini tekrardan artırması beklenen rüzgarın, cumartesi akşam saatlerinden itibaren fırtına, gece saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde eseceği" belirtildi.

Açıklamada, "Beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Fırtına ve kuvvetli sağanağın ardından pazar öğle saatlerinden itibaren bölgede sıcaklıkların 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörüldü.

AKOM, açıklamasında, "Çarşamba sabah saatlerine kadar sıcaklıkların -1 derece ile 4 dereceler arasında seyredeceği ve pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar, pazartesi ilk saatlerden itibaren yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor" denildi.

AKOM, "Vatandaşlarımızın tedbirli ve hazırlıklı olması önem arz etmektedir" uyarısı yapıldı.