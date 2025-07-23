AKOM'dan "en sıcak gün" uyarısı: Bunaltıcı hava etkisini ne kadar sürdürecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi (AKOM) bugün (23 Temmuz Çarşamba) Afrika kökenli sıcak hava dalgasının İstanbul'da etkili olacağını ve haftanın en sıcak gününün yaşanacağını duyurdu.

Akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın (poyraz), pazar gününe kadar aralıklarla 20-50 km/s şiddetinde etkili olması bekleniyor.

Poyraz, gündüz sıcaklıklarının aşırı yükselmesini engellese de, havadaki bağıl nem oranının %40 ile %85 arasında artmasına yol açacak.

Bu nedenle pazar gününe kadar bunaltıcı sıcak hava koşulları devam edecek.

YÜKSEK NEM SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Uzmanlar, yüksek nemin insan vücudundaki hücre gözeneklerine yapışarak aşırı terlemeye yol açtığını belirtiyor.

Terleme yoluyla kaybedilen sıvı, vücut sıcaklığının düzenlenmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle yurttaşların bol su tüketmesi ve mümkün olduğunca gölgede kalması tavsiye ediliyor.

11.00–16.00 ARASINA DİKKAT

İnsan ve hayvan sağlığı açısından tehlikeli değerlere ulaşan sıcaklıklara karşı özellikle 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dikkatli olunması gerekiyor.

Güneş ışınlarının en dik geldiği bu saatlerde; yaşlılar, hamileler, solunum yolu rahatsızlıkları bulunanlar, kalp yetmezliği gibi kronik hastalıkları olan yurttaşların güneş altında bulunmaması öneriliyor.

Yetkililer, yurttaşları sıcak hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyor.