AKOM'dan gün gün tahmin: İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki bir haftalık süre boyunca havada kapalı bir gökyüzünün hakim olacağı, kuzeyli (poyraz) yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (30-65km/s) esmesi beklenen rüzgar ile birlikte aralıklarla yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülmektedir" denildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

22 Mart Pazar: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu

23 Mart Pazartesi: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu

24 Mart Salı: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu

25 Mart Çarşamba: Çok bulutlu, yerel yağmurlu

26 Mart Perşembe: Çok bulutlu

27 Mart Cuma: Çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu