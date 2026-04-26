AKOM'dan gün gün tahmin: İstanbul'da yeni haftada yağış bekleniyor mu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Rapora göre, İstanbul'da yeni haftada çoğunlukla parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte sıcaklıkların tekrar mevsim normalleri civarı ve altına gerileyerek 14-17 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre kentte gelecek hafta, sadece 1 Mayıs Cuma günü hafif yağmur bekleniyor.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

27 Nisan Pazartesi: Az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor

27 Nisan Salı: Az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor

29 Nisan Çarşamba: Parçalı bulutlu, yağış beklenmiyor

30 Nisan Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, yaüış beklenmiyor

1 Mayıs Cuma: Çok bulutlu, hafif yağmurlu

2 Mayıs Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu