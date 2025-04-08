AKOM'dan haftalık hava tahmin raporu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu açıkladı.

AKOM'un raporuna göre İstanbul'da bu hafta hava sıcaklığı 10 derce civarında seyredecek.

Cuma günü karla karışık yağmur, cumartesi için ise aralıklı sağanak yağmur uyarısı yapıldı.

AKOM'un açıklamasında “Geçiş dönemlerinde yer seviyesi ile atmosferin üst seviyesi sıcaklık bakımından tam dengeye gelemediği için oluşan kararsızlık, bu mevsimde 5-15 dakikalık zaman diliminde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağmurlara neden olmaktadır” denildi.