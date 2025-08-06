AKOM'dan İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısı

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda İstanbul genelinde kuvvetli sağanak, fırtınaya karşı uyarılarda bulundu. Rapora göre; İstanbul’da sabah saatlerinde 25 derece seviyelerinde seyreden sıcaklık, öğle saatlerinde 31 dereceye kadar yükseliyor. Ancak öğleden sonra etkili olması beklenen kuzeyli (poyraz) yönlü rüzgarlar, saatte 75 km’ye varan fırtına şeklinde esecek. Özellikle akşam saatlerinden (18:00) sonra fırtına ile birlikte il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların da görülmesi bekleniyor.

Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. AKOM'un bugün yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre; İstanbul’da bugün sabah saatlerinde 25 derece seviyelerinde seyreden sıcaklık, öğle saatlerinde 31 dereceye kadar yükselecek. Ancak öğleden sonra etkili olması beklenen kuzeyli (poyraz) yönlü rüzgarlar, saatte 75 km’ye varan fırtına şeklinde esecek. Özellikle akşam saatlerinden (18:00) sonra fırtına ile birlikte il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların da görülmesi tahmin ediliyor.

Ani sel, ulaşımda aksamalar olabilir

AKOM, akşam saatlerine (20.00) kadar etkili olması beklenen fırtına ve cuma gününe kadar görülecek yerel yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. AKOM açıklamasında, ani sel ve su baskınları, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Baraj doluluk oranı yüzde 51 seviyelerinde

İstanbul’un su kaynaklarına ilişkin verilere göre baraj doluluk oranı yüzde 51,04 seviyesinde bulunuyor. Barajlardaki su miktarı 443 milyon metreküp olarak ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece.

Hafta boyunca hava sıcaklığı değişkenlik gösterecek

Hafta boyunca İstanbul’da sıcaklıkların 29-32 derece aralığında değişeceği, cuma öğle saatlerine kadar gök gürültülü, şimşekli yerel sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. Kararsız hava koşullarının cumartesi gününden itibaren etkisini kaybedeceği, önümüzdeki hafta boyunca tekrar güneşli yaz günlerinin yaşanmaya devam edeceği öngörülüyor.