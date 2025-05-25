AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu akşamdan itibaren kentte yağışlı havanın etkili olacağını ifade etti.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da pazar akşam saatlerinden itibaren bölgede tekrardan serin ve yağışlı havalar etkili olacak.

Sıcaklıkların 8-10°C birden azalmasıyla birlikte kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

AKOM'un hava durumu raporuna göre pazartesi ve çarşamba günleri yağış bekleniyor.

AKOM'un hava durumu raporu şöyle:

Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu

Salı: Parçalı ve çok bulutlu

Çarşamba: Gök gürültülü sağanak

Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu

Cuma: Parçalı ve az bulutlu

Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu