AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
AKOM'un hava durumu raporuna göre İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olacak. Pazartesi ve çarşamba günü kentte yağış bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu akşamdan itibaren kentte yağışlı havanın etkili olacağını ifade etti.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da pazar akşam saatlerinden itibaren bölgede tekrardan serin ve yağışlı havalar etkili olacak.
Sıcaklıkların 8-10°C birden azalmasıyla birlikte kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
AKOM'un hava durumu raporuna göre pazartesi ve çarşamba günleri yağış bekleniyor.
AKOM'un hava durumu raporu şöyle:
Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu
Salı: Parçalı ve çok bulutlu
Çarşamba: Gök gürültülü sağanak
Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu
Cuma: Parçalı ve az bulutlu
Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/8lBD1lkds4— AKOM (@ibbAkom) May 25, 2025