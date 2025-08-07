AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentin Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde sağanak etkisini gösterdi.

Gök gürültülü sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı yurttaşlar otobüs duraklarına sığındı.

AKOM'DAN UYARI

AKOM, cuma günü için İstanbul'da gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağına ilişkin uyarıda bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren mola vermesi beklenen yağışların cuma ilk saatlerden (01.00) itibaren Avrupa Yakası kuzey bölgelerinden başlayarak il genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor" denildi.