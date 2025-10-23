AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın kent için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

AKOM'un paylaştığı haftalık hava tahmin raporunda, "İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, aralıklarla yerel yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken sıcaklıkların 19-22 derece aralığında bahar değerlerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Raporda 24 Ekim Cuma günü için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

25 Ekim Cumartesi günü için de sağanak uyarısı yapıldı.