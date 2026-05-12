AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken halihazırda 24-26 dereceler aralığında yaz değerlerine yakın sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normallerinin altına gerileyecek.

Özellikle akşam ve sabah erken saatlerde bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

13 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu, sabah yağmurlu

14 Mayıs Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

15 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

16 Mayıs Cumartesi: Az bulutlu ve açık

17 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu

18 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu