AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
AKOM'un raporuna göre İstanbul'da sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normallerinin altına gerileyecek. Akşam ve sabah erken saatlerde bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken halihazırda 24-26 dereceler aralığında yaz değerlerine yakın sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normallerinin altına gerileyecek.
Özellikle akşam ve sabah erken saatlerde bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
13 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu, sabah yağmurlu
14 Mayıs Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
15 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
16 Mayıs Cumartesi: Az bulutlu ve açık
17 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu
18 Mayıs Pazartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
