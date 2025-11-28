AKOM'dan İstanbul için hafta sonu uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu kuvvetli yağış görüleceği uyarısında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası batı bölgelerinde başlaması beklenen yağışların cumartesi öğle saatlerinde kısa süreli kuvvetli olabileceği öngörülüyor" denildi.

Açıklamada, "Serin ve yağışlı havanın pazartesi gününe kadar bölgemizde aralıklarla etkili olmaya devam etmesi tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.