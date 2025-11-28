Giriş / Abone Ol
AKOM'dan İstanbul için hafta sonu uyarısı

AKOM, hafta sonu İstanbul için yağış uyarısı yaptı. Bugün akşam saatlerinde başlayacak yağışların pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Güncel
  • 28.11.2025 15:55
  • Giriş: 28.11.2025 15:55
  • Güncelleme: 28.11.2025 15:59
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu kuvvetli yağış görüleceği uyarısında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası batı bölgelerinde başlaması beklenen yağışların cumartesi öğle saatlerinde kısa süreli kuvvetli olabileceği öngörülüyor" denildi.

Açıklamada, "Serin ve yağışlı havanın pazartesi gününe kadar bölgemizde aralıklarla etkili olmaya devam etmesi tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

