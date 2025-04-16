AKOM'dan İstanbul için haftalık rapor: Gündüz sıcak, gece serin geçecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 16 Nisan 2025 tarihli haftalık hava tahmin raporunu yayınladı.

Rapora göre, İstanbul’da hafta boyunca yağış beklenmiyor. Gün içinde 21-22 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar, gece saatlerinde 7-10 dereceye kadar düşecek.

AKOM’un raporuna göre, İstanbul’daki barajların doluluk oranı ise yüzde 82,36 seviyesinde ölçüldü.

Bu oran, yaklaşık 727 milyon metreküplük bir su rezervine karşılık geliyor. Öte yandan İstanbul kıyılarındaki deniz suyu sıcaklığı ise 12 derece olarak kaydedildi.

“HAFTA BOYUNCA AÇIK VE BULUTSUZ HAVA HAKİM OLACAK”

Sabah saatlerinde 10 derece civarında olan sıcaklıklar öğleye doğru 21 dereceye kadar yükseliyor. Gün içerisinde havada parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde güneşin etkisiyle hava sıcaklıklarında artış gözlenecek.

Rüzgarların gün içinde poyraz yönünden orta kuvvette (10-20 km/s), akşam saatlerinde ise sert (30-35 km/s) eseceği belirtiliyor. Nem oranı ise yüzde 45 ila 80 arasında değişiyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN 2-4 DERECE ÜZERİNDE

İstanbul AKOM raporuna göre, nisan ayı uzun yıllar sıcaklık ortalaması 9,4 derece ile 18 derece arasında değişirken, bu nisan ayı sonuna kadar İstanbul’da sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Gündüz yaşanan ısınmaya karşılık, gece saatlerinde yaşanan ani sıcaklık düşüşlerinin grip ve benzeri hastalıkları tetikleyebileceği konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuluyor.

Günlük sıcaklık tahminleri

17 Nisan Perşembe: 8 - 21°C

18 Nisan Cuma: 9 - 20°C

19 Nisan Cumartesi: 9 - 19°C

20 Nisan Pazar: 7 - 19°C

21 Nisan Pazartesi: 8 - 21°C

22 Nisan Salı: 10 - 21°C