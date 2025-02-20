AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı
AKOM, İstanbul için yarın, cumartesi ve pazar günleri kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Açıklamaya göre yağışlar, bugün karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı şeklinde görülecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent için pazar gününe kadar kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistem nedeni ile sıcaklıkların -2 ila 3°C aralığında seyredeceği, bugün karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı şeklinde görülecek yağışların cuma gününden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, pazar gününe kadar kuvvetli kar yağışı tahmini de yapıldı.
AKOM'un hava raporu şöyle:
21 Şubat Cuma: Kuvvetli kar yağışı
22 Şubat Cumartesi: Kuvvetli kar yağışı
23 Şubat Pazar: Kuvvetli kar yağışı
24 Şubat Pazartesi: Parçalı bulutlu ve hafif kar yağışlı
25 Şubat Salı: Parçalı ve çok bulutlu (sabah buzlanma)
26 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/ce6SgSuSvp— AKOM (@ibbAkom) February 20, 2025