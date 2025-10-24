Giriş / Abone Ol
AKOM'dan İstanbul için öğleden itibaren fırtına uyarısı

Ajans Haberleri
  • 24.10.2025 12:55
  • Giriş: 24.10.2025 12:55
  • Güncelleme: 24.10.2025 12:55
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte öğle saatlerinden itibaren fırtına ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, bugün öğleden itibaren rüzgarın kuvvetleneceği ve aralıklarla fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Bununla birlikte Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayarak, cumartesi günü sabah saatlerine kadar sürecek aralıklı ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Batı ilçelerimizde başlayan yağışların akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nın genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşlardan fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

