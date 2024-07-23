AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul için yerel gök gürültülü sağanak geçişleri uyarısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sağanak yağış uyarısında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamada kentte öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği belirtildi..

AKOM'dan yapılan açıklamada, 28 derece civarında hava sıcaklığının yaşandığı kentte, rüzgarın poyrazdan orta kuvvette aralıklarla kuvvetlice esmesinin beklendiği, öğle saatlerinde sıcaklıkların 33 derece civarında seyredeceği kaydedildi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALİNE DÖNÜYOR

Öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yağışların, geçen iki haftadan beri yaşanan sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltılacağı dile getirildi.

Açıklamada, hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ve 1-2 derece üzerinde seyredeceği belirtilerek, kentte sıcaklıkların 5 Ağustos'a kadar mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği ifade edildi.