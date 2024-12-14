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AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

AKOM, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yağış geçişlerinin beklendiğini bildirerek yurttaşları uyardı.

Güncel
  • 14.12.2024 16:34
  • Giriş: 14.12.2024 16:34
  • Güncelleme: 14.12.2024 16:39
Kaynak: AA
AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı
Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın sabah saatlerinden itibaren kentte sağanak ve yağış geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Çatalca ve Silivri ilçelerinden başlayarak akşam saatlerine kadar il genelinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak (metrekarede 10-15 kilogram) ve yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.

AKOM, kentte yaşayanlardan olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmalarını istedi.

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