AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı
Haftalık hava tahmin raporunu paylaşan AKOM, İstanbul için pazar ve pazartesi günleri sağanak uyarısı yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazar ve pazartesi günleri için sağanak uyarısında bulundu.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde çok bulutlu ve aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 14-18 derece aralığında bahar değerlerinde seyredeceği" belirtildi.
Açıklamada, yeni haftayla birlikte sıcaklık değerlerinin 8-14 derece bahar derecelerinin altına gerilemesinin beklendiği kaydedildi.
AKOM'un raporunda pazar ve pazartesi günleri için sağanak uyarısı yapıldı.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:
6 Nisan Pazar: Çok bulutlu, aralıklı sağanak
7 Nisan: Pazartesi: Çok bulutlu, aralıklı sağanak
8 Nisan Salı: Kapalı
9 Nisan Çarşamba: Hafif yağmurlu
10 Nisan Perşembe: Hafif yağmurlu
11 Nisan Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/EXauXLzNEb— AKOM (@ibbAkom) April 5, 2025