AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazar ve pazartesi günleri için sağanak uyarısında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde çok bulutlu ve aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 14-18 derece aralığında bahar değerlerinde seyredeceği" belirtildi.

Açıklamada, yeni haftayla birlikte sıcaklık değerlerinin 8-14 derece bahar derecelerinin altına gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

AKOM'un raporunda pazar ve pazartesi günleri için sağanak uyarısı yapıldı.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:

6 Nisan Pazar: Çok bulutlu, aralıklı sağanak

7 Nisan: Pazartesi: Çok bulutlu, aralıklı sağanak

8 Nisan Salı: Kapalı

9 Nisan Çarşamba: Hafif yağmurlu

10 Nisan Perşembe: Hafif yağmurlu

11 Nisan Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu