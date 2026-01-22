AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı
AKOM'un aktardığına göre, İstanbul'da gün için aralıklarla yerel sağanak geçişleri tahmin ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "Sıcaklıkların yeni haftaya kadar mevsim normalleri civarında ve 3-5 derece üzerinde seyredeceği öngörülmektedir" denildi.
Hafta sonuna kadar parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzünün beklendiği belirtilen açıklamada, gün içinde aralıklarla yerel sağanak geçişlerinin tahmin edildiği kaydedildi.
Haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
23 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu
24 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu
25 Ocak Pazar: Parçalı bulutlu
26 Ocak Pazartesi: Sağanak yağmurlu
27 Ocak Salı: Sağanak yağmurlu
28 Ocak Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu