AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı
AKOM'un raporuna göre İstanbul'da 29-30-31 Ocak tarihlerinde sağanağın etkili olması bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmemektedir" denildi.
Açıklamada, "Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde olması; gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış geçişleriyle seyretmesi öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
27 Ocak Salı: Parçalı ve çok bulutlu
28 Ocak Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
29 Ocak Perşembe: Sağanak yağmurlu
30 Ocak Cuma: Sağanak yağmurlu
31 Ocak Cumartesi: Sağanak yağmurlu
1 Şubat Pazar: Hafif yağmurlu
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/AuJpBjNAKS— AKOM (@ibbAkom) January 26, 2026