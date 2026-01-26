AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmemektedir" denildi.

Açıklamada, "Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde olması; gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış geçişleriyle seyretmesi öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

27 Ocak Salı: Parçalı ve çok bulutlu

28 Ocak Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

29 Ocak Perşembe: Sağanak yağmurlu

30 Ocak Cuma: Sağanak yağmurlu

31 Ocak Cumartesi: Sağanak yağmurlu

1 Şubat Pazar: Hafif yağmurlu