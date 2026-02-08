AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı
AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da pazartesi ve salı günleri sağanak bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken aralıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
9 Şubat Pazartesi: Aralıklı sağanak yağmurlu
10 Şubat Salı: Aralıklı sağanak yağmurlu
11 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu, yerel yağmurlu
12 Şubat Perşembe: Parçalı ve az bulutlu
13 Şubat Cuma: Hafif yağmurlu
14 Şubat Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul'da Hava — AKOM (@ibbAkom) February 8, 2026