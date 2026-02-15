AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altındadır. Bu nedenle önümüzdeki bir hafta boyunca rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek yer yer fırtına (30-60 km/s) şeklinde esmesi beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

16 Şubat Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu

17 Şubat Salı: Sağanak yağmurlu

18 Şubat Çarşamba: Sağanak yağmurlu

19 Şubat Perşembe: Parçalı ve az bulutlu

20 Şubat Cuma: Sağanak yağmurlu

21 Şubat Cumartesi: Sağanak yağmurlu