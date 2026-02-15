AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı
AKOM'un raporuna göre İstanbul'da yeni hafta için sağanak bekleniyor. Ayrıca kentte fırtınanın da etkili olması bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altındadır. Bu nedenle önümüzdeki bir hafta boyunca rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek yer yer fırtına (30-60 km/s) şeklinde esmesi beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
16 Şubat Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu
17 Şubat Salı: Sağanak yağmurlu
18 Şubat Çarşamba: Sağanak yağmurlu
19 Şubat Perşembe: Parçalı ve az bulutlu
20 Şubat Cuma: Sağanak yağmurlu
21 Şubat Cumartesi: Sağanak yağmurlu
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/DPjzfkcsgV— AKOM (@ibbAkom) February 15, 2026