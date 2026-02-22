AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemleri ile birlikte Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava akımları etkili olmaya devam ediyor" denildi.

Açıklamada, "Bu nedenle hafta boyunca rüzgarın kuzeyli ve güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli şekilde (20-50 km/s) eseceği beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

23 Şubat Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu

24 Şubat Salı: Parçalı ve çok bulutlu

25 Şubat Çarşamba: Sağanak yağmurlu

26 Şubat Perşembe: Çok bulutlu, hafif yağmurlu

27 Şubat Cuma: Parçalı ve çok bulutlu

28 Şubat Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu