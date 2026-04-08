AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM, İstanbul’da Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Gün boyunca aralıklarla yağmur beklenirken sıcaklıkların hafta sonuna kadar düşerek 10 derecenin altına ineceği belirtildi.

Günün ilk saatlerinde 12 derece civarında seyreden hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 13 dereceye kadar yükselecek ancak akşam saatlerinden itibaren düşüşe geçerek gece 7 dereceye kadar gerileyecek.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği uyarısı yapılırken hafta sonu yağışın kesilmesi ve yeni haftada sıcaklıkların artması öngörülüyor.