AKOM'dan İstanbul için sıcaklık uyarısı: 37 dereceyi bulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte sıcak hava nedeniyle yaşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Açıklamada, çarşamba gününden cuma gününe kadar süreceği öngörülen sıcak hava dalgası nedeniyle, İstanbul'un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 34-37 C aralığına kadar yükselmesinin beklendiği vurgulandı.

Riskli grupların dikkatli olması çağrısı yapılan açıklamada, "Başta yaşlılar, hamileler, çocuklar ile astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin güneşli ortamlarda bulunmamaya özen göstermeleri tavsiye edilmektedir" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çarşamba gününden cuma gününe kadar süreceği öngörülen Sıcak hava dalgası nedeniyle, İstanbul'un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 34-37 C aralığına kadar yükseleceği beklenmektedir.

Tehlikeli sıcaklıkların etkili olacağı bu günler, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arası güneş çarpması açısından en riskli zamanlardır."