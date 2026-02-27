AKOM'dan İstanbul için soğuk hava uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında bulunurken yeni hafta başına (Pazartesi) kadar havada çoğunlukla kapalı bir gökyüzü ile birlikte aralıklarla hafif çisentili yağış geçişlerinin görüleceği, sıcaklıkların 5-8°C’ler aralığında kış değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Cumartesi günü İstanbul'da çok bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Pazar günü ise parçalı bulutlu bir hava görülecek. AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

28 Şubat Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklıklı yağmurlu

1 Mart Pazar: Parçalı bulutlu

2 Mart Pazartesi: Az bulutlu ve açık

3 Mart Salı: Parçalı bulutlu

4 Mart Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu

5 Mart Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu