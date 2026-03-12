AKOM'dan İstanbul için 'soğuk hava' uyarısı
AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da sıcaklıkların özellikle gece ve sabah erken saatlerde 5 dereceler civarı ve altına düşeceği tahmin edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "Hafta boyunca yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor" denildi.
Açıklamada, "Gün içerisinde 12-15 dereceler aralığında seyreden sıcaklıkların özellikle gece ve sabah erken saatlerde 5 dereceler civarı ve altına kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
13 Mart Cuma: Az bulutlu ve açık
14 Mart Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu
15 Mart Pazar: Parçalı bulutlu
16 Mart Pazartesi: Sabah sisli ve puslu, parçalı ve çok bulutlu
17 Mart Salı: Parçalı ve az bulutlu
18 Mart Çarşamba: Parçalı bulutlu
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/wfKsimqfon— AKOM (@ibbAkom) March 12, 2026