AKOM'dan İstanbul için 'soğuk hava' uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Hafta boyunca yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor" denildi.

Açıklamada, "Gün içerisinde 12-15 dereceler aralığında seyreden sıcaklıkların özellikle gece ve sabah erken saatlerde 5 dereceler civarı ve altına kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

13 Mart Cuma: Az bulutlu ve açık

14 Mart Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

15 Mart Pazar: Parçalı bulutlu

16 Mart Pazartesi: Sabah sisli ve puslu, parçalı ve çok bulutlu

17 Mart Salı: Parçalı ve az bulutlu

18 Mart Çarşamba: Parçalı bulutlu