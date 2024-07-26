AKOM'dan İstanbul uyarısı: Sağanak, ne zamana kadar etkili olacak?

İstanbul'da sağanak geçişlerinin yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor. Öte yandan kentte hava sıcaklığının öğle saatlerinde 29 derece civarına çıkması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte dün akşam saatlerinden itibaren başlayan gök gürültülü sağanak geçişlerinin yarın akşama kadar sürmesinin beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, sabah yerel gök gürültülü sağanağın görüldüğü kentte 25 derecelerde seyreden hava sıcaklığının, öğle saatlerinde 29 derece civarına çıkması bekleniyor.

Kentte, dün akşam saatlerinden itibaren başlayan gök gürültülü sağanak geçişlerinin yarın akşama kadar süreceği, yağışların da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.