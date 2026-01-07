AKOM'dan İstanbullulara uyarı: Fırtına ve yoğun yağış bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı uyarılarda bulundu.

AKOM’un paylaştığı hava tahmin raporuna göre, rüzgârın bu akşam 22.00'den itibaren kuvvetleneceği, yarın (perşembe) sabah 08.00'den itibaren ise fırtınanın kısa süreli ancak yer yer kuvvetli şekilde etkili olabileceğine dikkat çekildi.

Yetkililer, rüzgâr hızının yer yer 60 ila 90 kilometre seviyelerine ulaşabileceğini belirtirken, fırtınayla birlikte yerel olarak kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağışların da görülebileceğini ifade etti. Gece saatlerinde yağış miktarının metrekareye 2 ila 5 kilogram arasında olacağı öngörülüyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, KAR GELİYOR

Sıcaklıklar perşembe gününden itibaren 8–10 derece birden düşerek kış değerlerine gerileyecek. Haftalık tahminlerde cuma ve hafta sonu boyunca fırtına ve kuvvetli sağanak yağışların etkisini sürdüreceği, pazartesi günü ise yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olabileceği bildirildi.

AKOM, özellikle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri ile deniz ulaşımında aksamalar gibi risklere karşı yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.