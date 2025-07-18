AKOM'dan kritik uyarı: Afrika kökenli sıcak hava dalgası geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), pazar gününden itibaren başta İstanbul olmak üzere batı bölgelerinin yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceğini duyurdu.

Yeni haftada etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle; İstanbul'da halen 30-33°C aralığında seyreden hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece daha artabileceği belirtiliyor.

Bu artışla birlikte kent genelinde bazı bölgelerde sıcaklıkların 40°C’ye kadar ulaşması öngörülüyor.

"YANGIN RİSKİNE DİKKAT"

Yüksek sıcaklıkların yanı sıra, düşük bağıl nem ve zaman zaman 20-50 km/s hızında esmesi beklenen kuzeyli rüzgarlar, özellikle orman yangınları açısından büyük risk teşkil ediyor.

AKOM tarafından hava sıcaklıklarına ilişkin yayımlanan uyarı raporunda, önümüzdeki 5-6 günlük dönemin yangın riski bakımından son derece hassas olduğu vurgulandı.

"GÜNEŞ ÇARPMASI TEHLİKESİNE KARŞI UYARI"

AKOM'un açıklamasında 11.00–16.00 saatleri arasında güneş ışınlarının dik açıyla geldiğini hatırlatarak bu saatlerde açık alanlarda uzun süre kalınmaması gerektiği hatırlatıldı. Özellikle nem oranının görece daha yüksek olduğu deniz sahillerinde güneş çarpması riskinin arttığı vurgulandı.

"KİMLER RİSK ALTINDA"

Yaşlılar, hamileler, çocuklar, kalp hastaları ve astım gibi kronik rahatsızlığı olanların bu dönemde güneş altında bulunmamaları gerektiği bildirildi. AKOM, bu gruplardaki kişilerin serin ortamlarda bulunmalarını ve sıvı tüketimlerini artırmalarını önerdi.