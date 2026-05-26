AKOM'dan perşembe günü için uyarı: Gök gürültülü sağanak etkili olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 26 Mayıs Salı (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluların yeni hafta planlarını şekillendirecek hava durumu tahminlerini paylaştı.

İstanbul'da yaz sıcaklıkları etkisini göstermeye başlarken, Perşembe günü için sağanak uyarısı yapıldı.

AKOM verilerine göre, önümüzdeki bir hafta boyunca (Perşembe hariç) İstanbul'da yağış beklenmiyor.

Havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların ise 24-27°C aralığında yaz değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor.

Özellikle 27 Mayıs Çarşamba ve 1 Haziran Pazartesi günleri termometrelerin 27°C'yi göstererek haftanın en sıcak günlerini yaşatması bekleniyor.

PERŞEMBE GÜNÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Bu açık ve sıcak havaya sadece Kurban Bayramı'nın ikinci gününe denk gelen Perşembe günü ara verilecek.

28 Mayıs Perşembe günü kente 5-15 kg arası gök gürültülü sağanak giriş yapacak ve sıcaklık 24°C seviyelerinde kalacak.

Yağışlı havanın Cuma günü itibarıyla kenti terk etmesi ve hafta sonu boyunca gökyüzünün yeniden "Az Bulutlu ve Açık" olması öngörülüyor.