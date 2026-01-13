AKOM'dan rapor: İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin tamamına yakın bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın salı akşam saatleri itibarıyla etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

Açıklamada, "Sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde olacağı, hafta sonu itibarıyla bölgemizde yeni bir soğuk hava girişi nedeniyle sıcaklıkların tekrar 3-5 derece birden düşerek kış değerlerinden seyredeceği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

AKOM'un raporunda 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günü karla karışık yağmurun beklendiği kaydedildi.

AKOM'un haftalık raporuna göre hava durumu şöyle:

14 Ocak Çarşamba: Hafif yağmurlu

15 Ocak Perşembe: Parçalı ve az bulutlu

16 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu

17 Ocak Cumartesi: Hafif yağmurlu

18 Ocak Pazar: Karla karışık yağmurlu

19 Ocak Pazartesi: Karla karışık yağmurlu