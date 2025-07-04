AKOM'dan sıcak hava uyarısı: 5-9 Temmuz tarihleri arasına dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yaptığı açıklama ile İstanbulluları 5-9 Temmuz tarihleri arasında etkili olması beklenen sıcak hava dalgasına karşı uyardı.

Geçtiğimiz haftayı Poyraz rüzgarının da etkisiyle mevsim normallerinde geçiren İstanbul'da, 5 Temmuz itibarıyla sıcaklıkların yeniden artacağı belirtildi.

Nem oranındaki yükseliş nedeniyle özellikle gece saatlerinde uyku konforunun azalabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasının, güneş çarpması açısından en riskli zaman dilimi olduğu vurgulandı.

Başta yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin doğrudan güneş altında kalmamaları gerektiği belirtildi.