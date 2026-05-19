AKOM'dan uyarı: İstanbul'da 5 gün boyunca aralıklı sağanak bekleniyor
İstanbul bayrama yağışlı havayla girecek. AKOM'un uyarısına göre İstanbul'da yarından başlayarak 5 gün boyunca bulutlu ve aralıklı sağanak yağmurlu hava etkili olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları yağışlı havaya karşı uyardı.
AKOM'un raporuna göre İstanbul'da yarından başlayarak 5 gün boyunca bulutlu ve aralıklı sağanak yağmurlu hava etkili olacak.
En çok yağışın ise çarşamba ve perşembe günleri yağması bekleniyor.
Hava sıcaklığı ise 21-22 derece civarında seyredecek.