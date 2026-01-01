AKOM'dan uyarı: Kar yağışı hangi ilçelerde etkili olacak, ne zaman duracak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı AKOM’un tahminlerine göre bugün saat 11.00 sularında başlayan kar yağışı, Avrupa Yakası'nda boğaz çevresi, Anadolu Yakası'nın ise genelinde etkili olacak.

Hava sıcaklığı gün içinde -1 ile 3 derece arasında seyredecek.

Kar yağışı saat 18.00'den sonra etkisini kaybedecek.

Buzlanma ve don ise yarın sabah da etkili olacak.

Hafta sonu sıcaklık gün içinde 16 dereceye kadar çıkacak.