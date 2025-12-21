AKOM'dan yağış uyarısı: Ne kadar sürecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 21–27 Aralık tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul’da hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Bugün kent genelinde sisli ve yağışlı bir hava beklenirken, sıcaklık sabah saatlerinde 8 dereceye kadar düşecek, gün içinde ise 13 dereceye yükselecek. Akşam ve gece saatlerinde yağışın etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

AKOM verilerine göre rüzgârın poyrazdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi, nem oranının ise yüzde 50 ile 95 arasında değişmesi bekleniyor. Günlük yağış miktarının 3 ila 7 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.

Haftalık tahmine göre pazartesi günü yağmur etkili olurken, salı günü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı bir hava bekleniyor. Çarşamba ve cuma günleri yağış beklenmezken, perşembe günü yerel yağışlar yeniden görülecek. Hafta sonuna doğru ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

AKOM, özellikle aralıklı sağanak ve yerel yağışlara karşı yurttaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.