AKOM duyurdu: Kar İstanbul'a geri geliyor

Türkiye genelinde yeni haftada hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Yurdun büyük bir bölümünde yağışlı sistem etkisini sürdürecek. AKOM da yeni haftada İstanbul'a 3 gün için kar uyarısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi(AKOM) İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olmaya devam edeceğini bildirdi.

AKOM, İstanbul genelinde sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca 5-8 °C aralığında, kış değerlerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.

AKOM ayrıca pazartesi, salı ve çarşamba günü İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışının olacağını duyurdu.

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°.

Yarın için İstanbul hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°.

Salı günü: İstanbul hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°.

Çarşamba günü: İstanbul hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 9°.

Perşembe günü: İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°.

METEOROLOJİ RAPORU YAYIMLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yeni haftada Akdeniz'in Batısı, Ege Bölgesi ile İç Anadolu'nun batısı parçalı ve çok bulutlu, kalan kesimler yağışlı geçecek. Yağışların Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu'nun güneyi ile Doğu Akdeniz'de yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.