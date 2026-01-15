AKOM haftalık rapor paylaştı: İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında ve 1-3 derecenin üzerinde seyredeceği öngörülmektedir" denildi.

Açıklamada, "Ancak hafta sonu itibarıyla soğuk ve yağışlı havanın yeniden etkili olmasıyla birlikte sıcaklıkların 3-5 derece birden düşerek kış değerlerlerine seyretmesi beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

AKOM'un haftalık raporuna göre hava durumu şöyle:

16 Ocak Cuma: Hafif yağışlı

17 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu, hafif yağmurlu

18 Ocak Pazar: Karla karışık yağmurlu

19 Ocak Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

20 Ocak Salı: Parçalı ve az bulutlu

21 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu