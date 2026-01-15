AKOM haftalık rapor paylaştı: İstanbul'da hava nasıl olacak?
AKOM'un paylaştığı raporua göre, İstanbul'da hafta sonu itibarıyla soğuk ve yağışlı havanın yeniden etkili olacak. 18-19 Ocak günleri kentte karla karışık yağmur bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında ve 1-3 derecenin üzerinde seyredeceği öngörülmektedir" denildi.
Açıklamada, "Ancak hafta sonu itibarıyla soğuk ve yağışlı havanın yeniden etkili olmasıyla birlikte sıcaklıkların 3-5 derece birden düşerek kış değerlerlerine seyretmesi beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.
AKOM'un haftalık raporuna göre hava durumu şöyle:
16 Ocak Cuma: Hafif yağışlı
17 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu, hafif yağmurlu
18 Ocak Pazar: Karla karışık yağmurlu
19 Ocak Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
20 Ocak Salı: Parçalı ve az bulutlu
21 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu
