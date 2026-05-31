AKOM haftalık raporunu yayımladı: Sağanak yağış ve sıcaklık uyarısı

İstanbul’da yeni haftada parçalı ve çok bulutlu havanın yaı sıra sağanak yağış geçişlerinin etkili olması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

31 Mayıs Pazar günü kent genelinde sabah saatlerinde 19 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 25 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde yer yer hafif yağış geçişleri görülebileceği tahmin edilirken sıcaklığın 22 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Gece saatlerinde ise termometreler 19 dereceyi gösterecek.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 17 DERECE

AKOM verilerine göre, nem oranı yüzde 50 ila 90 arasında değişecek. Lodos yönünden esecek rüzgârın orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli şekilde 10-30 kilometre/saat hızına ulaşacağı bildirildi. Yerel yağış miktarının metrekareye 1 ila 3 kilogram arasında olması öngörülüyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece olarak ölçüldü.

HAFTA BOYUNCA HAVA NASIL OLACAK?

1 Haziran Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken sıcaklıkların 17-26 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Salı ve çarşamba günleri de benzer hava koşullarının devam etmesi, sıcaklıkların ise 28 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Perşembe gününden itibaren bulutluluğun azalacağı, parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağı belirtilirken sıcaklıkların 29 dereceye ulaşması bekleniyor.

Haftanın en sıcak günü olması beklenen cuma günü termometrelerin 30 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor. Cumartesi günü ise az bulutlu ve açık bir hava ile sıcaklıkların 29 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

AKOM'DAN VATANDAŞLARA UYARI

AKOM, yeni haftada zaman zaman yerel sağanak yağışların görülebileceğini belirterek vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmalarını istedi. Kurum ayrıca, yeni hafta ile birlikte sıcaklıkların 26-30 derece aralığına yükselerek yaz mevsimi değerlerine yaklaşacağını vurguladı.