AKOM, İstanbul için saat verdi: Sağanak yağış geliyor

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), öğle saatlerinden itibaren kent genelinde gök gürültüğü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.

AKOM, hava durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Verilere göre, bugün sabah saatlerinde 25 derece olan hava sıcaklığının öğle saatlerinde 31'e çıkacağı gece saatlerinde ise 22 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR 3 GÜN SÜRECEK

Öğleden sonra beklenen kuzey (poyraz) yönlü rüzgarların saatte 75 kilometre hıza varan fırtına şeklinde eseceği, özellikle akşam saatlerinden itibaren fırtına ile birlikte kent genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 29-32 derece aralığında seyrettiği kentte, gök gürültülü sağanak yağışların cuma öğle saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor. Sağanağın cumartesi günü etkisini kaybetmesi, önümüzdeki haftanın tekrar açık ve güneşli olması bekleniyor.

YURTTAŞLARA UYARI

Bu akşam etkili olması beklenen fırtına ve cuma gününe kadar görülecek yerel yağışlar nedeniyle yurttaşlardan, ani sel ve su baskınları, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, deniz ulaşımında aksaklıklara karşı dikkatli olmaları isteniyor.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 51,04 seviyesinde olurken, su miktarı ise 443 milyon metreküp olarak ölçüldü.