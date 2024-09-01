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AKOM paylaştı: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?

AKOM, İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Kentte, 3 Eylül'e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Güncel
  • 01.09.2024 09:48
  • Giriş: 01.09.2024 09:48
  • Güncelleme: 01.09.2024 09:54
Kaynak: Haber Merkezi
AKOM paylaştı: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için yeni haftada hava durumu raporunu paylaştı.

Buna göre kentte, 3 Eylül'e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Yağışların bölgesel olarak kısa süreli kuvvetli olabileceği öngörülüyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 6 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

AKOM'un paylaştığı haftalık hava tahminn raporu şöyle:

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