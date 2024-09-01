AKOM paylaştı: İstanbul'da yeni haftada hava nasıl olacak?
AKOM, İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Kentte, 3 Eylül'e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için yeni haftada hava durumu raporunu paylaştı.
Buna göre kentte, 3 Eylül'e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Yağışların bölgesel olarak kısa süreli kuvvetli olabileceği öngörülüyor.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının 6 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
AKOM'un paylaştığı haftalık hava tahminn raporu şöyle: