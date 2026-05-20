AKOM rapor yayımladı: İstanbul'da yağışlı hava kaç gün sürecek?

İstanbul’da hafta boyunca aralıklarla sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'un yayımladığı rapora göre, İstanbul’da 20 Mayıs Çarşamba günü kent genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Yetkililer, hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirtti.

GECE SICAKLIĞI 14 DERECEYE DÜŞECEK

Sabah saatlerinde 17 derece civarında seyreden hava sıcaklığının öğle saatlerinde 21 dereceye kadar çıkması beklenirken, akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Gece sıcaklığının ise 14 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.

Açıklanan verilere göre nem oranı yüzde 65 ile 95 arasında değişecek. Yağış miktarının ise metrekareye 3 ila 7 kilogram arasında olacağı tahmin edildi.

AKOM'a göre, hafta boyunca İstanbul’da çoğunlukla parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olması, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Haftalık tahmin raporuna göre:

21 Mayıs Perşembe günü çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı,

22 Mayıs Cuma günü parçalı bulutlu ve yerel yağmurlu,

23, 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı,

26 Mayıs Salı günü ise parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu hava bekleniyor.