AKOM raporu: İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?
AKOM'un raporuna göre, İstanbul'da sıcaklıklar salı gününden itibaren artacak ve bahar değerlerine yükselecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'un aktardığına göre, İstanbul'da bugün hariç hafta boyunca yağış beklenmiyor.
Havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağını belirten AKOM, "Halihazırda mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların salı gününden itibaren artarak bahar değerlerine yükseleceği öngörülmektedir" denildi.
AKOM'un hava tahmin raporu şöyle:
4 Mart Salı: Az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor.
5 Mart Çarşamba: Az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor.
6 Mart Perşembe: Parçalı ve az bulutlu, yağış beklenmiyor.
7 Mart Cuma: Açık, yağış beklenmiyor.
8 Mart Cumartesi: Açık, yağış beklenmiyor.
9 Mart Pazar: Az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor.
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/OyavxoU1B3— AKOM (@ibbAkom) March 3, 2025