AKOM raporu: İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Perşembe gününden itibaren rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına (30-60km/s) şeklinde esmesi beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada, "Halihazırda 7-10 dereceler aralığında mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların artarak hafta sonuna (Pazar) kadar 18 dereceler civarına bahar değerlerine yükseleceği öngörülüyor" ifadeleri kullanıldı.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

12 Şubat Perşembe: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

13 Şubat Cuma: Paraçlı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

14 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu

15 Şubat Pazar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

16 Şubat Pazartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

17 Şubat Salı: Çok bulutlu, aralıklı sağanak