AKOM raporu: İstanbul’da hava 20 derece birden düşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'a göre, 15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günlerinde sıcaklıkların 24-25 derece seviyelerine ulaşması beklenirken, Pazar günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Ancak 17 Mart Pazartesi itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceği ve hafta ortasına kadar 5 derece civarlarına gerileyeceği bildirildi. 19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde ise yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.

NE ZAMAN MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK?

AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre; Mart ayının ilk yarısı yaz tadında geçerken 18 Mart - 23 Mart tarihleri arasında kış koşullarının etkili olacağı belirtiliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Mart ayının son haftası ve Ramazan bayram haftası boyunca sıcaklıkların tekrardan mevsim normallerine yükselmesi öngörülüyor.

AKOM, özellikle hafta sonunda beklenen lodos fırtınasına ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, İstanbulluları ani sıcaklık değişimlerine karşı önlem almaya çağırdı.