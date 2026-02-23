AKOM raporu: Sıcaklıklarda sert düşüş, kar yağışı için tarih verildi
AKOM'un raporuna göre, sıcaklıklar çarşambadan itibaren hızla düşerek hafta boyunca aralıklarla sağanak etkili olacak. Pazar günü ise karla karışık yağmur bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "Halihazırda güneyli yönlerden esen rüzgarın taşıdığı ılık hava ile 10-13°C aralığına yükselmesi beklenen sıcaklıkların, çarşamba günü itibarıyla hızla azalarak 5°C’ler civarı ve altına kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.
KAR YAĞACAK MI?
Tahminlere göre İstanbul’da hafta boyunca parçalı ve çok bulutlu hava ile aralıklarla yağmur geçişleri görülecek. Pazar günü için ise karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.
AKOM'un diğer günler için hava tahmin raporu ise şöyle:
24 Şubat Salı: Parçalı ve çok bulutlu, gece yağmurlu
25 Şubat Çarşamba: Sağanak yağmurlu, aralıklı yağmurlu
26 Şubat Perşembe: Çok bulutlu, hafif yağmurlu
27 Şubat Cuma: Çok bulutlu, hafif yağmurlu
28 Şubat Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
1 Mart Pazar: Karla karışık yağmurlu