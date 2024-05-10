AKOM saat verdi: İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor

AKOM, İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Bu akşam saat 18.00 itibarıyla etkisini göstermeye başlayacak yağışların pazar sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Güncel 10.05.2024 09:51 Giriş: 10.05.2024 09:51

Güncelleme: 10.05.2024 10:06 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos