AKOM saat verdi: İstanbul'a yağmur geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un son raporuna göre, İstanbul genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve lodos etkili olacak. İBB ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri alırken, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

SICAKLIK 23 DERECE

AKOM’dan alınan bilgilere göre; sabah saatlerinde hafif şekilde görülmesi beklenen yağışların öğle saatlerinden (14.00) sonra etkisini artıracağı, akşam saatlerine (22.00) kadar kuvvetli rüzgar ile birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 23°C’ler civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgeleri Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi etkisi altına girecek.

Pazar sabah saatlerinde kadar İstanbul’da etkili olması beklenen sistem nedeni ile lodosun aralıklarla fırtına şeklinde (30-55km/sa) eseceği, beraberinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞ BUGÜN ÖĞLEDEN SONRA KUVVETLENECEK

Sabah saatlerinde parçalı bulutlu başlayan hava, öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıracak yağışlarla birlikte gök gürültülü sağanağa dönecek. Akşam saat 22.00’ye kadar sürmesi beklenen yağışlarda metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında su düşeceği öngörülüyor.

Rüzgârın lodos yönünden 15 – 45 km/sa hızla eseceği, zaman zaman sert ve kuvvetlice hissedileceği bildirildi.

Cumartesi gününün de yağışlı olması beklenirken, Pazar sabah saatlerinden itibaren yağışların yerini güneşli bir havaya bırakması bekleniyor.